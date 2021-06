Spineway : 1ère étape de la stratégie de croissance externe - acquisition finalisée de la société DISTIMP

Communiqué de presse Ecully, le 28 juin 2021 – 18h

Acquisition de la société Distimp confirmée

Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), annonce la signature définitive de l’acquisition de 100% du capital de Distimp1, acteur français du secteur des implants pour la chirurgie du rachis.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance du Groupe et permet à Spineway d’élargir son offre de produits et services, en proposant une gamme plus large d’implants et instruments pour le traitement des maladies sévères de la colonne vertébrale ainsi que de nouvelles techniques opératoires à forte valeur ajoutée à destination des chirurgiens. Cette opération va également permettre au Groupe de renforcer ses positions commerciales, notamment en France, en s’appuyant sur le large réseau de chirurgiens du rachis dont Distimp dispose.

Comme annoncé, cette acquisition est intégralement financée en numéraire2 et voit l’intégration de M. Fabrice Paccagnella, Président de Distimp, au sein des équipes de Spineway afin de superviser le développement et les ventes des gammes d’implants de cette nouvelle filiale.

Stéphane Le Roux, PDG de Spineway, a déclaré : « Nous sommes ravis d’intégrer la société Distimp qui nous permet de bénéficier de l’expérience de plus de 25 ans de son fondateur dans le secteur du rachis et de proposer à nos clients de nouvelles solutions en matière de chirurgie du rachis. Les synergies commerciales et produits que nous allons mettre en place vont également nous permettre d’accentuer notre présence sur notre marché domestique. Cette acquisition marque une 1ère étape réussie de notre ambition de construire un acteur de référence européen dans le secteur du rachis. »

Fabrice Paccagnella, Président de Distimp, a commenté cette opération : « Je suis enchanté de ce rapprochement avec le groupe Spineway. La parfaite complémentarité entre nos réseaux de vente et nos produits nous ouvre de nouvelles perspectives de croissance avec la diffusion de gammes de produits originaux et innovants. J’ai hâte de pouvoir travailler au sein des équipes de Spineway et de participer à la croissance du Groupe. »

Prochain RDV : CA 1er semestre 2021 – 13 juillet 2021

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

ISIN : FR0011398874 - ALSPW

Contacts :

SPINEWAY



Ligne aux actionnaires



Ouverte du mardi au jeudi (10h-12h)



0811 045 555



Eligible PEA / PME



ALSPW



Euronext Growth AELIUM Finance et Communication



Investor relations



Solène Kennis



spineway@aelium.fr

1 Cf communiqués de presse du 18 mars et 1er juin 2021

2 Sous forme d’un prix de cession payé comptant et, éventuellement, de compléments de prix payables en 2022, 2023 et 2024 en fonction de la performance moyenne des ventes et de la marge brute.

Pièce jointe