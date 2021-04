Spineway : - Point activité

Communiqué de presse Ecully, le 16 avril 2021 – 18h





Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021

Conformément aux prévisions de Spineway, le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 s’inscrit dans la même tendance que la fin d’année 2020 et s’élève à 0,9 M€ (1 M€ au T1 2020) suite aux nouvelles mesures sanitaires mises en place dans les différents pays d’implantation. Pour rappel, le CA du 1er trimestre est traditionnellement inférieur aux autres trimestres, compte tenu de la structure des marchés du Groupe. Par ailleurs, ce dernier n’intègre pas encore les effets des différentes actions commerciales et développements du Groupe qui devraient porter leurs fruits au cours des deux prochains trimestres.

Les ventes en Amérique Latine se maintiennent à un bon niveau malgré un contexte de crise sanitaire particulièrement marqué notamment au Brésil et représente 49% du CA du Groupe. La zone Asie représente 22% du CA du Groupe et enregistre, après un bon T4 2020, une reprise progressive des commandes qui devrait se confirmer sur le 2ème trimestre 2021. L’Europe affiche pour sa part une progression de 33% de ses ventes portée par la reprise de l’activité en France (+ 39%).

Comme annoncé, le Groupe devrait enregistrer ses 1ère commandes aux Etats-Unis1 sur le second trimestre et bénéficier, dès la sortie de crise, du rétablissement de l’ensemble des chirurgies courantes dans les hôpitaux. Par ailleurs, Spineway dispose d’une trésorerie très solide pour continuer son développement et poursuit ses négociations pour l’acquisition d'une start-up européenne2 spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'implants et instruments pour la chirurgie de la colonne vertébrale.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

