Spineway : un chiffre d'affaires 2022 en croissance de 73%

Spinemay, a rendu compte de son chiffre d'affaires annuel qui est ressorti à 7,4 millions d'euros en progression de 73% par rapport à l’année 2021. Cette amélioration significative des revenus du groupe est impulsée par la contribution en année pleine des ventes des gammes Distimp et l’intégration sur le deuxième semestre 2022 des ventes de Spine Innovations. La société spécialisée dans les implants et instruments chirurgicaux bénéficie au 31 décembre 2022 d’une trésorerie solide d’environ 5,5 millions d'euros pour accompagner son développement organique.



L'Europe représente en 2022 la première zone de distribution du groupe ( 39% du CA). La zone bénéficie des synergies commerciales mises en place avec le développement des marchés allemand et français (chiffre d'affaires multiplié par 2,6).



Ce marché européen est porté par le triplement des ventes des gammes Premium de Distimp et la contribution au chiffre d'affaires de cette zone de Spine Innovations à hauteur de 42%.



Engagé dans une trajectoire de croissance, le groupe va poursuivre en 2023 le déploiement de ses récentes acquisitions. Fort de son équipe renforcée pour faire face aux défis à venir, Spineway investit dans un programme de R&D afin de concrétiser à moyen et long terme son fort potentiel d'innovation et confirme sa stratégie afin de positionner comme un acteur international de référence sur le secteur du rachis.