SPIR COMMUNICATION : Note Autres Informations relatives à la Société – 05.01.2021

1. RAPPEL PRELIMINAIRE

Le présent document est établi par la société SPIR COMMUNICATION, société anonyme française au capital de 23 933 312 € divisé en 5 983 328 actions de 4,0 € de valeur nominale chacune, dont le siège social est situé 89, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris, France, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 317 082 675 (« SPIR COMMUNICATION » ou la « Société ») et dont les actions sont admises aux négociations sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris (code ISIN FR0000131732 et mnémonique SPI), conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, dans le cadre de l'Offre aux termes de laquelle la société SOFIOUEST SA, société anonyme dont le siège social est sis 38, rue du Pré Botté, 35100 Rennes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 549 200 509 (« SOFIOUEST» ou l'« Initiateur »), en application de l'article 233-1, 1° du règlement de l'AMF, offre irrévocablement aux actionnaires de la Société d'acquérir la totalité de leurs actions au prix de 5,00 € par action payable exclusivement en numéraire, qui pourra, le cas échéant, être suivie d'un retrait obligatoire si les actions non présentées à l'Offre ne représentent pas plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la Société.

Il est précisé que les actionnaires qui auront apporté leurs titres à l'offre dans le cadre de la procédure semi-centralisée organisée sur Euronext pourront avoir droit à un éventuel complément de prix par action (i.e. le Complément de Prix par Action lié au Changement de Contrôle N°2)dans les conditions décrites dans la note d'information établie par l'Initiateur.

Le détail du contexte et des modalités de l'Offre sont décrits dans la note d'information établie par l'Initiateur, ayant reçu le visa n°21-004 de l'AMF en date du 5 janvier 2021, disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de SPIR COMMUNICATION (www.spir.com), et peut être obtenu sans frais sur simple demande auprès de :

Kepler Cheuvreux SOFIOUEST 112 avenue Kléber 38 rue du Pré Botté 75116 Paris 35100 Rennes

2. INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L'ARTICLE 231-28 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AMF

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et de l'article 6 de l'instruction n°2006-07 du 28 septembre 2006, telle que modifiée le 10 février 2020, le présent document relatif aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de la Société constitue une mise à jour des éléments significatifs de l'information périodique et permanente préalablement publiée par la Société.

