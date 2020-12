Spir Communication : Communiqué normé SOFIOUEST du 16/12/20_Dépôt d'un projet d'OPAS visant les actions de la société SPIR COMMUNICATION

COMMUNIQUE DEPÖT D'UN PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE INITIÉE PAR SOFIOUEST ET PRÉSENTÉE PAR Termes de l'Offre Publique d'Achat Simplifiée (l'« Offre ») : Prix de l'Offre : 5,00 € par action SPIR COMMUNICATION Durée de l'Offre : 15 jours de négociation Le Calendrier de l'Offre sera déterminé par l'Autorité des marchés financiers conformément aux dispositions de son règlement général Complément de prix éventuel lié à l'Offre :Les actionnaires qui auront apporté leurs titres à l'Offre dans le cadre de la procédure semi-centralisée selon les modalités décrites au paragraphe 2.4 du projet de note d'information pourront avoir droit à un éventuel Complément de Prix par Action dans les conditions décrites au paragraphe 2.3 du projet de note d'information. Les actionnaires qui auront apporté leurs titres à l'Offre par cession sur le marché selon les modalités décrites au paragraphe 2.4 du projet de note d'information ne pourront avoir droit à cet éventuel Complément de Prix. Le présent communiqué établi par SOFIOUEST, relatif à l'offre publique d'achat simplifiée dont le projet de note d'information a fait l'objet d'un dépôt le 16 décembre 2020 auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »), est publié en application de l'article 231-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers. AVIS IMPORTANT Conformément aux dispositions de l'article L.433-4 II du Code monétaire et financier et des articles 237-1 et suivants du règlement général de l'AMF, dans l'hypothèse où, à la clôture de l'Offre, les actionnaires n'ayant pas apporté leurs actions à l'Offre ne représenteraient pas plus de 10% du capital et des droits de vote de la Société, l'Initiateur se réserve le droit de demander à l'AMF, dès la clôture de l'Offre ou au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, la mise en œuvre d'un retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions non apportées à l'Offre moyennant une indemnisation en numéraire égale au Prix de l'Offre. Page 1

1. PRESENTATION DE L'OFFRE En application du Titre III du Livre II du règlement général de l'AMF, en particulier de l'article 233-1, 1° de ce règlement général, SOFIOUEST SA1, société de droit français dont le siège social est sis 38, rue du Pré Botté, 35000 Rennes (« SOFIOUEST » ou l' « Initiateur ») s'engage irrévocablement à offrir aux actionnaires de la société SPIR COMMUNICATION, société anonyme française au capital de 23 933 312 € divisé en 5 983 328 actions de 4,0 € de valeur nominale chacune, dont le siège social est situé 89, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris, France, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 317 082 675 (« SPIR COMMUNICATION » ou la « Société ») et dont les actions sont admises aux négociations sur le compartiment C de Euronext Paris (ISIN : FR00000131732), d'acquérir la totalité de leurs actions SPIR COMMUNICATION au prix de 5,00 € par action (« Prix de l'Offre ») (assorti du Complément de Prix visé ci-après) payable exclusivement en numéraire, dans les conditions décrites ci-après dans le cadre de la présente offre publique d'achat simplifiée (l' « Offre ») pouvant être suivie, le cas échéant, d'une procédure de retrait obligatoire conformément aux dispositions des articles 237-1 et suivants du règlement général de l'AMF. Les éléments d'appréciation du Prix de l'Offre sont décrits en section 3 du projet de note d'information. Rehaussement du Prix de l'Offre L'Initiateur propose aux actionnaires de SPIR COMMUNICATION qui apporteront leurs titres à l'Offre d'acquérir leurs actions au prix unitaire de 5,00 €, assorti du Complément de Prix par Action lié au Changement de Contrôle N°2. Il est rappelé que l'Initiateur a procédé le 10 novembre 2020 au dépôt du projet d'Offre, le cas échéant suivie d'un retrait obligatoire, au prix de 4,16 € par action SPIR COMMUNICATION, assorti lors de ce dépôt initial, des deux Compléments de Prix suivants : un premier « Complément de Prix par Action lié au Séquestre N°2 » destiné à faire bénéficier les actionnaires qui apporteraient leurs titres à l'Offre de la quote-part (i.e. à proportion du nombre d'actions détenues par ces derniers au capital de la Société) de la libération de la seconde tranche du Séquestre 2 .

Dans l'hypothèse d'une libération de la seconde tranche du Séquestre pour son montant intégral de 5 millions d'euros (c'est-à-dire à défaut d'appel en garantie), le montant maximum de ce Complément de Prix serait égal à 0,84 € par action.

quote-part (i.e. à proportion du nombre d'actions détenues par ces derniers au capital de la Société) de la libération de la seconde tranche du Séquestre . Dans l'hypothèse d'une libération de la seconde tranche du Séquestre pour son montant intégral de 5 millions d'euros (c'est-à-dire à défaut d'appel en garantie), le montant maximum de ce Complément de Prix serait égal à 0,84 € par action. le Complément de Prix par Action lié au Changement de Contrôle N°2 (tel que visé au paragraphe 1.3 du Projet de Note d'Information). L'Initiateur propose d'intégrer le « Complément de Prix par Action lié au Séquestre N°2 » pour son montant maximum de 0,84 € par action dans le Prix de l'Offre, indépendamment des appels en garantie ultérieurs éventuels, de sorte que le Prix de l'Offre soit porté à 5 € par action et ne soit assorti que du seul Complément de Prix par Action lié au Changement de Contrôle N°2. Détenue par la société civile SIPA, elle-même contrôlée par l'Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste. Voir paragraphe 1.3.1 du projet de note d'information de l'Initiateur en date du 10 novembre 2020 . Page 2

Prix de l'Offre initial (dépôt du 10 novembre 2020) Prix de l'Offre initial (dépôt du 10 novembre 4,16 € par action 2020) : Montant maximum du Complément de Prix 0,84 € par action par Action lié au Séquestre N° 2 : (montant maximum dans l'hypothèse d'une libération intégrale de la seconde tranche du Séquestre en 2023) Complément de Prix par Action lié au Montant non déterminable à la date des présentes Changement de Contrôle N° 2 : Prix de l'Offre rehaussé à 5,00 € Prix de l'Offre révisé : 5,00 € par action Complément de Prix par Action lié au Montant non déterminable à la date des présentes Changement de Contrôle N° 2 : A la date du dépôt du projet d'Offre, SOFIOUEST détient 4 659 935 actions et 8 807 975 droits de vote de la Société soit 77,88 % du capital et 86,93 %3 des droits de vote de la Société. Les actionnaires autres que SOFIOUEST détiennent ensemble 1 323 393 actions SPIR COMMUNICATION représentant 22,12 % du capital et 13,07 % des droits de vote de la Société. Le projet d'Offre porte sur la totalité des actions SPIR COMMUNICATION en circulation non détenues, directement ou indirectement, par SOFIOUEST, soit à la date de dépôt du projet d'Offre, un total de 1 323 393 actions soit 22,12 % du capital et 13,07 % des droits de vote de la Société, étant précisé que les administrateurs de la Société (autres que SOFIOUEST) détiennent chacun une (1) action, qu'ils devront conserver conformément aux stipulations des statuts de la Société. La Société ne détient aucune action propre à la date des présentes4. Kepler Cheuvreux est l'établissement présentateur de l'Offre et garantit, conformément aux dispositions de l'article 231-13 du règlement général de l'AMF, la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'Initiateur dans le cadre de l'Offre, étant toutefois précisé que cette garantie ne s'applique pas au complément de prix visé aux paragraphes 1.3 et 2.3 ci-dessous. L'Offre sera réalisée selon la procédure simplifiée conformément aux articles 233-1 et suivants du règlement général de l'AMF et sera ouverte pour une durée d'au moins quinze (15) jours de négociation. Les pourcentages en droits de vote ont été calculés sur la base du nombre total d'actions émises auxquelles est attaché un droit de vote, y compris les actions auto-détenues privées du droit de vote, en application de l'article 223-11 I du règlement général de l'AMF (nombre de droits de vote théoriques). Le Conseil d'administration, sur délégation de l'assemblée générale mixte en date du 24 juin 2020, a décidé le 28 juillet 2020 de réduire le capital social par voie d'annulation de 105.409 actions auto-détenues, acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions (Cf. communiqué Société du 28 juillet 2020). Page 3

1.1 Contexte et motifs de l'Offre (a) Contexte de l'Offre Cession des activités de diffusion d'imprimés publicitaires et de communication locale multicanal (décembre 2016 - janvier 2017) Conformément aux termes de la décision d'homologation du plan de restructuration rendue par le Tribunal de commerce de Marseille en date du 12 décembre 2016, la Société a procédé à (i) la cession de la société ADREXO et des entités du pôle de diffusion d'imprimés publicitaires, (ii) la cession partielle de la société REGICOM dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, et (iii) la cession de sa participation résiduelle de 39% dans CAR&BOAT MEDIA (Lacentrale.fr) afin de désendetter le groupe et d'assainir son bilan5. La cession des activités de diffusion d'imprimés publicitaires et de communication locale multicanal est intervenue le 3 janvier 2017. Au terme de ce processus, l'activité du groupe SPIR COMMUNICATION s'est retrouvée limitée à son pôle media à thématique immobilière, organisé autour de la filiale CONCEPT MULTIMEDIA opérant le site Logic-Immo.com6. Cession des activités d'annonces immobilières (février 2018) Un accord relatif à la cession des activités immobilières de la Société au groupe AXEL SPRINGER a été conclu le 2 juin 20177. La réalisation de la cession de CONCEPT MULTIMEDIA (Logic-Immo.com) (« CMM »), est intervenue le 1er février 2018 suite à l'autorisation accordée le même jour par l'Autorité de la concurrence à l'issue du processus d'examen approfondi de phase 28. Le produit de cession a servi à rembourser les emprunts refinancés par la Société dans le cadre des opérations antérieures de restructuration du groupe. Une partie du produit de cession de CMM (hors prise en compte du montant placé en Séquestre, tel que décrit ci-après) a été distribuée aux actionnaires sous forme d'acompte sur dividende dont la mise en paiement est intervenue le 11 juin 20189. La cession a par ailleurs été assortie de garanties de passif de la part de SPIR COMMUNICATION contre- garanties pour partie pour un montant de 20 millions d'euros placé en Séquestre (voir paragraphe 1.3.1 du projet de note d'information initial déposé le 10 novembre 2020). Dépôt d'une offre publique de retrait (OPR) (juillet 2018) Par l'effet de la cession de CMM, SPIR COMMUNICATION s'est ainsi retrouvée avoir cédé la totalité de ses actifs opérationnels et ne plus détenir aucun actif autre que des actifs résiduels (sociétés sans activité, créances, etc…) et de la trésorerie ni exercer aucune activité. Conformément à la réglementation applicable, en particulier en application de l'article 236-6 du règlement général de l'AMF, SOFIOUEST a donc procédé au dépôt d'une offre publique de retrait visant les actions de SPIR COMMUNICATION déclarée conforme par l'AMF au prix de 2,10 € par action le 10 juillet 2018 (l'« OPR »). Cf. Communiqué de presse de la Société du 13 décembre 2016. Cf. Communiqué de presse de la Société du 3 janvier 2017. Cf. Communiqué de presse de la Société du 2 juin 2017. Cf. Communiqué de presse de la Société du 1er février 2018. Cf. Communiqué de presse de la Société du 31 mai 2018. Page 4

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.