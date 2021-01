Spir Communication : Note d'Information SOFIOUEST – 05.01.2021 – post-visa

NOTE D'INFORMATION RELATIVE À L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE

VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE

INITIÉE PAR

SOFIOUEST

ET PRÉSENTÉE PAR

Termes de l'Offre Publique d'Achat Simplifiée (l'« Offre ») :

Prix de l'Offre : 5,00 € par action SPIR COMMUNICATION

Durée de l'Offre : 15 jours de négociation

Le Calendrier de l'Offre sera déterminé par l'Autorité des marchés financiers conformément aux dispositions de son

règlement général

Complément de prix éventuel lié à l'Offre :Les actionnaires qui auront apporté leurs titres à l'Offre dans le cadre de la procédure semi-centralisée selon les modalités décrites au paragraphe 2.4 de la présente note d'information pourront avoir droit à un éventuel Compléments de Prix par Action dans les conditions décrites au paragraphe 2.3 de la présente note d'information. Les actionnaires qui auront apporté leurs titres à l'Offre par cession sur le marché selon les modalités décrites au paragraphe 2.4 de la présente note d'information ne pourront avoir droit à cet éventuel Complément de Prix.

En application de l'article L.621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-23 de son règlement général, l'AMF a, en application de la décision de conformité de l'offre publique en date du 5 janvier 2021, apposé le visa n° 21-004 en date du 5 janvier 2021 sur la présente note d'information. Cette note d'information a été établie par la société SOFIOUEST et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément aux dispositions de l'article L.621-8-1, I., du Code monétaire et financier, a été attribué après que l'AMF a vérifié « si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes ». Il n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés.

AVIS IMPORTANT

Conformément aux dispositions de l'article L.433-4 II du Code monétaire et financier et des articles 237-1 et suivants du règlement général de l'AMF, dans l'hypothèse où, à la clôture de l'Offre, les actionnaires n'ayant pas apporté leurs actions à l'Offre ne représenteraient pas plus de 10% du capital et des droits de vote de la Société, l'Initiateur se réserve le droit de demander à l'AMF, dès la clôture de l'Offre ou au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, la mise en œuvre d'un retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions non apportées à l'Offre moyennant une indemnisation en numéraire égale au Prix de l'Offre.

La présente note d'information est disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de SPIR COMMUNICATION (www.spir.com), et peut être obtenue sans frais sur simple demande auprès de :

Kepler Cheuvreux SOFIOUEST 112 avenue Kléber 38 rue du Pré Botté 75116 Paris 35000 Rennes

Conformément à l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de l'initiateur seront déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public au plus tard la veille de l'ouverture de l'Offre. Un communiqué sera publié pour informer le public des modalités de mise à disposition de ces informations.

Page 1