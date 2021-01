Spir Communication : SOFIOUEST – Communiqué de mise à disposition – Note d'information et Autres informations – 06.01.2021

COMMUNIQUE DU 6 JANVIER 2021

MISE A DISPOSITION DE LA NOTE D'INFORMATION ET DU DOCUMENT

"AUTRES INFORMATIONS" DE LA SOCIETE SOFIOUEST

DANS LE CADRE DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES

ACTIONS DE LA SOCIETE

INITIEE PAR

SOFIOUEST SA

PRESENTEE PAR

Le présent communiqué établi par la société SOFIOUEST SA (« SOFIOUEST ») est diffusé conformément aux dispositions des articles 231-27 1° et 2° et 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »).

En application de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-23 de son règlement général, l'AMF a apposé le visa n° 21-004 en date du 5 janvier 2021 sur la note d'information établie par SOFIOUEST relative à l'offre publique d'achat simplifiée le cas échéant suivie d'un retrait obligatoire (l'« Offre ») initiée par SOFIOUEST et visant les actions de la société SPIR COMMUNICATION.

AVIS IMPORTANT

Dans le cas où, à la clôture de l'Offre, les actionnaires n'ayant pas apporté leurs titres à l'Offre ne représenteraient pas plus de 10% du capital et des droits de vote de SPIR COMMUNICATION, SOFIOUEST se réserve le droit de demander à l'AMF, dès la clôture de l'Offre ou au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, conformément aux articles L. 433-4 II du code monétaire et financier et 237-1 et suivants du règlement général de l'AMF, la mise en œuvre d'un retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions non apportées à l'Offre moyennant une indemnisation en numéraire égale au prix de l'Offre.

Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF et Euronext publieront respectivement un avis d'ouverture et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l'Offre.

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de SOFIOUEST ont été déposées auprès de l'AMF le 5 janvier 2021 et mises à la disposition du public le 6 janvier 2021.

La note d'information visée par l'AMF et les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de SOFIOUEST sont disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org)et peuvent être également obtenues sans frais auprès de