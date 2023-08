Spirax-Sarco Engineering plc est le leader mondial de la conception, de la production et de la commercialisation d'équipements de contrôle et de gestion de la vapeur et des fluides destinés essentiellement aux industries pharmaceutiques, pétrochimiques et alimentaires. Le groupe est également le 1er fabricant mondial de pompes péristaltiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - équipements de contrôle de vapeur et de fluides (56,1% ; Spirax Sarco et Gestra). Par ailleurs, le groupe propose des prestations de formation ; - pompes péristaltiques (30,4% ; Watson-Marlow) ; - système de contrôle de la température et de production de chaleur (13,5% ; Chromalox et Thermocoax). La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (7,4%), Allemagne (8,8%), Europe-Moyen Orient-Afrique (25,7%), Etats-Unis (25,5%), Amérique (7,8%), Chine (13,5%) et Asie-Pacifique (11,3%).

Secteur Machines et équipements industriels