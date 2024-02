Spire Global, Inc. est un fournisseur mondial de données, d'analyses et de services spatiaux. La société possède et exploite des constellations de satellites polyvalents en orbite basse. Ses satellites multirécepteurs obtiennent des données des systèmes d'identification automatique (AIS) des navires, des données de surveillance automatique en mode diffusion (ADS-B) des aéronefs et des données de radio-occultation (RO) en utilisant les satellites des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS). La constellation de satellites LEMUR (low Earth multi-use receiver) de la société collecte et transmet les données à son réseau mondial de stations terrestres. Les données sont ensuite transférées de manière autonome des stations terrestres vers des entrepôts de données propriétaires pour être nettoyées, normalisées, fusionnées et analysées. Grâce à l'interface de programmation d'applications (API) SpireSight, les clients reçoivent des données, des analyses et des solutions prédictives exclusives en temps réel ou quasi réel. SpireSight dessert divers secteurs d'activité, tels que le secteur maritime, l'aviation et le secteur public.

Secteur Services de télécommunications sans fil