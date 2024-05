Spire Global, Inc. est un fournisseur de données, d'analyses et de services spatiaux. La société construit, possède et exploite une constellation de satellites entièrement déployée qui observe la terre en temps réel à l'aide de la technologie des radiofréquences. Elle conçoit, fabrique, intègre et exploite ses propres satellites et stations terrestres, ce qui lui permet de contrôler et de maîtriser l'ensemble de son système de bout en bout. Elle propose trois solutions de données à ses clients : Maritime, Aviation et Météo. Sa constellation exclusive de satellites LEMUR (Low Earth Multi-Use Receiver) recueille et transmet des données à son réseau mondial de stations terrestres. Elle fournit des données actuelles et historiques, des informations et des analyses prédictives pour la surveillance des navires, des mises à jour en temps réel et en temps quasi réel. Elle fournit des données mondiales de suivi des aéronefs par satellite pour les applications énergétiques. Elle propose des données spatiales, des informations basées sur l'intelligence artificielle (IA) et des analyses météorologiques prédictives.

Secteur Services de télécommunications sans fil