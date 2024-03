Spire Healthcare Group plc est une société britannique qui possède et exploite des hôpitaux et des cliniques privés au Royaume-Uni et fournit une gamme de services de soins de santé privés. La société propose une gamme de traitements et de services, tels que les allergies et les maladies infectieuses, les analyses de sang, les os et les articulations, les traitements intestinaux, le dépistage et la chirurgie du sein, les investigations et les traitements du cancer, la chirurgie esthétique, l'ablation de kystes, la chirurgie dentaire, la chirurgie et les traitements des yeux, le planning familial, la gastro-entérologie, médecine générale, chirurgie générale, hématologie, chirurgie de la main, traitements cardiaques, neurochirurgie et neurologie, hanche et genou, traitements rénaux, physiothérapie, podologie, médecine respiratoire, scanners et investigations, traitements de la peau, chirurgie et traitements de la colonne vertébrale, sciences du sport, chirurgie vasculaire, perte de poids, santé des femmes, et autres. Ses tests et examens comprennent la tomographie cardiaque informatisée (CT), les scanners, l'imagerie par résonance magnétique (IRM), les échographies et les radiographies.

Secteur Installations et services en soins de santé