(Alliance News) - Spire Healthcare Group PLC a annoncé jeudi l'acquisition du fournisseur de services de santé mentale et physique Vita Health Group Ltd pour un montant de 74 millions de livres sterling en espèces.

La société de soins de santé privée basée à Londres a déclaré que Vita est complémentaire à ses services existants et s'aligne bien avec les "ambitions stratégiques du groupe pour se développer de manière sélective dans de nouveaux secteurs verticaux afin d'attirer des clients et de répondre davantage aux besoins des patients en matière de soins de santé".

Selon Spire, Vita fournit une gamme de services ambulatoires de santé mentale, de thérapies parlantes, de soins musculo-squelettiques et de dermatologie, avec des centres opérationnels à Londres et quatre centres régionaux à Bristol, Orpington, Oldham et Leicestershire.

Spire a déclaré que Vita conserverait son équipe de direction et que l'acquisition permettait spécifiquement à Spire d'étendre ses capacités dans le domaine de la santé mentale à faible gravité, tout en offrant des synergies dans la collaboration avec les entreprises et les clients de l'assurance médicale privée, ainsi qu'avec les entreprises de santé au travail.

"Vita s'attaque à deux des principales causes de maladie de longue durée et d'absence au travail au Royaume-Uni : les problèmes de santé mentale et les douleurs dorsales et articulaires. Cette acquisition complète nos activités existantes et s'inscrit dans notre stratégie de développement de nouveaux services et de pénétration des marchés adjacents", a déclaré Justin Ash, directeur général de Spire.

"L'ajout de Vita signifie que nous sommes désormais en mesure de répondre aux besoins des personnes en matière de santé physique et mentale. Vita est en parfaite adéquation avec les services que nous proposons aux entreprises clientes et nous offre un bon tremplin pour notre croissance future. Grâce à l'excellent retour d'information des patients, à ses solides antécédents en matière d'obtention de contrats et à son équipe de gestion éprouvée, Vita constitue un excellent complément à nos activités et je suis impatient d'accueillir nos nouveaux collègues au sein de Spire".

Derrick Farrell, PDG de Vita, a commenté : "Nous sommes convaincus que les synergies commerciales, désormais possibles au sein du groupe Spire Healthcare, nous permettront de rester fidèles à nos valeurs, d'élargir nos propositions, d'investir de nouveaux espaces et de fournir des solutions plus efficaces dans l'ensemble du groupe élargi."

Les actions de Spire étaient en hausse de 2,6 % à 221,50 pence chacune à Londres jeudi matin.

