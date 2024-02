(Alliance News) - Spire Healthcare Group PLC a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice annuel grâce à des économies de coûts et a augmenté son dividende.

La société de soins de santé privée basée à Londres a déclaré que le bénéfice avant impôt a été multiplié à 34,6 millions de livres sterling en 2023, contre 3,9 millions de livres sterling l'année précédente. Ce résultat est dû à une forte concentration sur la gestion des coûts, qui a permis à Spire d'économiser 15 millions de livres sterling au cours de l'année.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 13 % pour atteindre 1,36 milliard de livres sterling, contre 1,20 milliard de livres sterling l'année précédente. L'entreprise a attribué cette hausse à une demande croissante de soins de santé privés et à une augmentation des admissions, qui ont progressé de 5,3 % pour atteindre 276 705.

Suite à ces résultats, Spire Healthcare a augmenté son dividende final de 0,5 pence à 2,1 pence.

Depuis la fin de l'année, la société a déclaré qu'elle avait continué à réaliser des opérations conformes aux attentes de la direction. Elle a ajouté que la direction restait confiante quant à la réalisation des objectifs à moyen terme.

Justin Ash, directeur général, a déclaré : "Il s'agit d'une série de résultats solides : "Il s'agit d'un ensemble de résultats solides, obtenus dans une période d'incertitude macroéconomique et dans un environnement inflationniste, qui démontrent que notre stratégie et notre exécution fonctionnent. Les diagnostics et les traitements de haute qualité que nous fournissons dans nos hôpitaux ont continué à répondre à la demande d'accès rapide aux soins tout au long de l'année 2023, tandis que nous avons élargi notre gamme de services pour répondre à un plus grand nombre de besoins en matière de soins de santé en dehors de l'hôpital, dans la communauté et à domicile. Cela nous a permis de prendre en charge plus d'un million de patients pour la première fois au cours de l'année".

Par ailleurs, Spire Healthcare a annoncé que son directeur financier, Jitesh Sodha, avait décidé de quitter son poste après cinq ans d'activité. Il quittera Spire à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en mai. Il continuera ensuite à travailler pour le PDG Justin Ash jusqu'en février 2025 afin d'assurer une transition en douceur pour l'entreprise et de soutenir un certain nombre d'initiatives et de projets stratégiques. Il sera remplacé par le directeur financier adjoint Harbant Samra en tant que nouveau directeur financier de Spire.

Les actions de Spire Healthcare ont chuté de 4,5 % à 225,86 pence chacune à Londres jeudi matin.

