Spirent Communications plc est un fournisseur mondial de solutions automatisées de test et d'assurance pour les réseaux, la cybersécurité et le positionnement. Les segments de la société comprennent Lifecycle Service Assurance et Networks & Security. Le segment Lifecycle Service Assurance fournit une visibilité de bout en bout, des informations exploitables et un dépannage automatisé pour simplifier radicalement la mise en service et l'assurance des réseaux et services de cinquième génération (5G). Le segment Networks & Security développe des méthodologies de test, des outils et des services pour les réseaux virtualisés, l'infrastructure cloud et la validation proactive de la sécurité. Son portefeuille de produits et de services répond aux défis de test, d'assurance et d'automatisation d'une nouvelle génération de technologies, telles que la 5G, les réseaux étendus définis par logiciel (SD-WAN), le cloud, les véhicules autonomes et autres. Ses produits et services couvrent les besoins de test en commençant par la validation en laboratoire d'une nouvelle technologie et en allant jusqu'à l'acceptation et l'analyse comparative dans les réseaux réels.

Secteur Communications et réseautage