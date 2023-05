Spirent Communications confiant pour le reste de l'année après un trimestre stable

(Alliance News) - Spirent Communications PLC a déclaré jeudi que sa performance au premier trimestre était conforme aux attentes et aux tendances de l'industrie, tout en signalant une légère baisse de son chiffre d'affaires.

Le fournisseur de solutions automatisées de test et d'assurance, basé à Crawley, en Angleterre, a déclaré que sa performance au premier trimestre était conforme au plan de gestion communiqué en mars. Spirent a déclaré que le chiffre d'affaires a diminué de 20 % par rapport au premier trimestre 2022, mais n'a pas fourni de chiffres.

Spirent a déclaré que son carnet de commandes restait solide malgré une légère baisse par rapport à sa position "record" de 288 millions de dollars à la fin de 2022. Il a déclaré avoir décroché plusieurs gros contrats 5G au cours de la période et un contrat de réseau d'accès radio ouvert auprès de "l'un des clients leaders et pionniers dans [le test et l'assurance des réseaux 5G en laboratoire et en direct]", mais n'a pas nommé ses clients.

Spirent n'a pas déclaré de dividende pour le trimestre, mais a déclaré que son dividende final pour 2022 de 4,94 pence par action serait versé mercredi prochain.

En mars, Spirent a annoncé un bénéfice avant impôts de 114,6 millions de dollars pour l'année dernière, contre 103,6 millions de dollars en 2021. Le chiffre d'affaires a augmenté de 5,5 %, passant de 576 millions de dollars à 607,5 millions de dollars.

Spirent a déclaré qu'il avait constaté des retards dans les commandes des clients, conformément aux tendances du secteur, mais qu'il s'attendait à un regain de dynamisme plus tard cette année. Les prévisions pour l'ensemble de l'année restent inchangées.

"Nous restons proches de nos clients pour les aider à planifier leurs investissements. Le déploiement de l'infrastructure et des applications nécessaires pour la 5G, en particulier, reste une priorité essentielle pour eux", a commenté Eric Updyke, directeur général.

Il a ajouté : "Notre portefeuille diversifié de solutions et de services, associé à notre modèle opérationnel robuste, a permis d'atténuer la cyclicité technique de l'ensemble du secteur, alors que nous nous concentrons sur l'élargissement de notre clientèle dans le domaine en pleine croissance du test et de l'assurance des réseaux en direct, grâce à des solutions logicielles innovantes."

Les actions de Spirent étaient en hausse de 0,1 % à Londres jeudi, à 177,20 pence chacune.

