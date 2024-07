Spirit AeroSystems Holdings, Inc. est un fabricant d'aérostructures qui n'est pas un équipementier d'origine (OEM) et qui dessert les marchés des avions commerciaux, des plates-formes militaires et des jets d'affaires/régionaux. La société opère dans trois secteurs : Commercial, Défense et Espace, et Après-vente. Le segment commercial comprend la conception et la fabrication de sections et de systèmes de fuselage avant, moyen et arrière, de jambes de force/pylônes, de nacelles (y compris les inverseurs de poussée) et de composants structuraux de moteurs connexes, d'ailes et de composants d'ailes (y compris les gouvernes), ainsi que d'autres pièces structurales diverses pour les gros avions commerciaux et/ou les jets d'affaires/régionaux. Le secteur Défense et espace de la société comprend la conception et la fabrication d'aérostructures de fuselage, de jambe de force, de nacelle et d'aile (principalement) pour les programmes de défense du gouvernement des États-Unis. Le segment Aftermarket de la société comprend la conception, la fabrication et la commercialisation de pièces détachées et de services de maintenance, de réparation et de révision.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense