Un avocat de JetBlue Airways a demandé mardi à un juge fédéral de l'autoriser à poursuivre son projet d'acquisition de Spirit Airlines pour un montant de 3,8 milliards de dollars et de rejeter la demande du ministère américain de la Justice (DOJ) visant à bloquer l'opération.

L'avocat de JetBlue, Ryan Shores, à l'issue d'un procès très suivi devant le tribunal fédéral de Boston, a fait valoir que la fusion proposée était favorable aux consommateurs et qu'elle était essentielle pour créer un "défi national viable et perturbateur pour les compagnies aériennes dominantes du secteur".

Les quatre plus grands transporteurs américains - United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines et Southwest Airlines - contrôlent 80 % du marché intérieur. JetBlue et Spirit contrôlent ensemble environ 8 % du marché, selon leurs avocats.

Le ministère de la justice a cherché à bloquer la fusion, arguant qu'elle diminuerait la concurrence en éliminant Spirit, compagnie à très bas prix et sans fioritures, d'un marché où elle a joué un rôle de perturbateur, provoquant ainsi une augmentation des tarifs et une diminution du nombre de vols.

Mais Shores a déclaré que, contrairement aux grandes compagnies aériennes qui prospèrent à la suite de la pandémie de COVID-19, les compagnies à bas prix comme JetBlue et Spirit ont été confrontées à d'importants vents contraires financiers qui étoufferaient leur capacité à défier de manière significative les plus grandes compagnies aériennes par leurs propres moyens.

"La croissance future des petites compagnies aériennes perturbatrices n'est pas possible sans profit", a-t-il déclaré au juge de district William Young dans sa plaidoirie finale. "Pendant ce temps, les compagnies aériennes traditionnelles continueront à s'éloigner.

Le ministère de la justice, ainsi que les procureurs généraux démocrates de six États et du district de Columbia, ont intenté une action en justice en mars pour bloquer la fusion, qui regrouperait les sixième et septième plus grandes compagnies aériennes américaines.

JetBlue a cherché à apaiser les inquiétudes des régulateurs américains en acceptant de vendre les portes d'embarquement et les créneaux horaires de Spirit dans certains aéroports de New York, Boston, Newark et Fort Lauderdale.

Mais le ministère de la justice a déclaré que ces cessions n'étaient pas suffisantes et que si JetBlue rachetait Spirit, les passagers subiraient un préjudice net d'environ 1 milliard de dollars par an, du fait de l'augmentation des tarifs et de la diminution des options de vol.

Lors d'une audition en mars, M. Young a déclaré qu'il se sentait "obligé" d'essayer de rendre une décision avant la fin de l'année.