JetBlue va céder les actifs de Spirit Airlines à l'aéroport de New York

Les avoirs de Spirit, que JetBlue a l'intention de vendre à Frontier Group Holdings Inc, comprennent six portes d'embarquement au Marine Air Terminal et 22 créneaux de décollage et d'atterrissage.

JetBlue a déclaré que l'accord avec Frontier contribuerait à maintenir le même niveau de service de transporteur à bas prix à l'aéroport de LaGuardia.

Ces cessions font partie des engagements pris par JetBlue dans le cadre de l'accord de fusion avec Spirit. L'opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024.

En mars, le ministère américain des transports avait rejeté une demande d'exemption présentée par JetBlue et Spirit en vue d'opérer sous une propriété commune, citant l'action en justice intentée le même mois par le ministère de la justice en vue de bloquer l'opération.

Le ministère de la justice avait contesté l'accord en affirmant qu'il éliminerait la concurrence, entraînerait une hausse des prix des billets, réduirait la capacité de transport de passagers et restreindrait les choix des consommateurs.