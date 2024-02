Certains pilotes de Spirit Airlines sont inquiets et cherchent d'autres opportunités après qu'un juge américain a bloqué le mois dernier le projet de fusion du transporteur aérien à bas prix avec son concurrent JetBlue Airways, jetant un doute sur son avenir.

Des pilotes de Spirit, des recruteurs et des sources industrielles ont déclaré à Reuters que la décision avait entraîné une augmentation des demandes d'emploi dans d'autres lieux de travail. La semaine dernière, le directeur financier de Spirit, Scott Haralson, a déclaré que la compagnie envisageait de "redimensionner" ses coûts de main-d'œuvre, ce qui a accentué le malaise.

Un porte-parole de Spirit a déclaré que les niveaux d'attrition ne sortaient pas de l'ordinaire et que les démissions de pilotes cette année étaient inférieures aux prévisions pour 2024.

"Nous restons confiants quant à l'avenir de Spirit et nous nous engageons à assurer le bien-être des membres de notre équipe", a déclaré le porte-parole.

Le transporteur à très bas coûts a eu du mal à retrouver une rentabilité durable en raison d'une demande plus faible sur les marchés principaux et de l'immobilisation au sol de dizaines de ses avions en raison d'un problème avec les moteurs Turbofan à engrenages Pratt & Whitney de RTX.

Les analystes ne sont pas certains de la capacité de Spirit à survivre si l'opération de fusion de 3,8 milliards de dollars reste bloquée. Certains analystes ont suggéré que la compagnie pourrait faire faillite si elle ne parvient pas à consolider ses finances, et S&P Global, Moody's et Fitch ont tous revu à la baisse les notes de crédit de la compagnie aérienne après la décision, citant des risques de défaillance et de refinancement plus élevés.

LE STRESS ET L'INQUIÉTUDE S'INSTALLENT

"C'est très stressant", a déclaré un pilote de Spirit ayant plus de cinq ans d'expérience et qui a postulé pour des emplois chez Delta Air Lines, United et American Airlines. Un autre pilote de Spirit a déclaré avoir parlé à de nombreux collègues qui cherchent d'autres opportunités. Les pilotes ont parlé sous le couvert de l'anonymat.

Le syndicat des pilotes de Spirit s'est refusé à tout commentaire.

Deux sources industrielles ont déclaré à Reuters que les demandes d'emploi des pilotes de Spirit auprès de United ont augmenté depuis la décision de justice. United, qui prévoit d'embaucher 2 000 pilotes en 2024, contre 2 350 en 2023, a déclaré dans un communiqué qu'elle disposait d'un "vivier de candidats important".

Le marché de l'emploi pour les pilotes s'est refroidi après un boom de deux ans. Les embauches ont ralenti pendant cinq mois consécutifs, selon les données de Future & Active Pilot Advisors, les grands transporteurs ayant pour la plupart rattrapé leurs besoins en personnel. En janvier, les embauches ont diminué de 18 % par rapport à l'année précédente.

Voler pour United, Delta ou American Airlines est considéré comme une amélioration pour les pilotes des compagnies régionales et économiques comme Spirit, mais l'augmentation de l'intérêt reflète l'inquiétude croissante quant à l'avenir de Spirit.

"Avec un système basé sur l'ancienneté, vous ne passez normalement d'une compagnie à l'autre et ce n'est qu'en cas d'échec ou de difficultés réelles que vous l'envisagerez", a déclaré Kit Darby, un consultant en aviation américain spécialisé dans le développement de la carrière des pilotes.

M. Darby a déclaré avoir récemment parlé à une demi-douzaine de pilotes de Spirit à la recherche d'un nouvel emploi ou de conseils en matière de carrière.

L'exode des pilotes pourrait nuire aux activités de Spirit, mais aussi réduire les coûts. La compagnie aérienne comptait environ 3 500 pilotes à la fin de l'année 2023.

La semaine dernière, Spirit a rejeté les spéculations sur son avenir en les qualifiant de "discours erroné", affirmant qu'elle avait augmenté ses liquidités pour survivre même si la fusion ne se réalisait pas.

La compagnie aérienne basée en Floride a réduit ses plans de croissance de capacité. À la fin de l'année dernière, Spirit a ralenti le recrutement de pilotes et les promotions au poste de commandant de bord. Elle a également suspendu la formation des nouveaux pilotes et des hôtesses de l'air, et proposé des congés volontaires aux membres de l'équipage de cabine.

La semaine dernière, Spirit a déclaré qu'elle cherchait des solutions pour faire face à ses coûts de main-d'œuvre, étant donné qu'elle a "beaucoup de personnel" dans tous les domaines. Un porte-parole a refusé de fournir plus de détails.

Ces commentaires ont suscité d'autres questions chez les pilotes. L'un d'entre eux a déclaré qu'il ne savait pas exactement comment Spirit allait résoudre le problème des sureffectifs et qu'il espérait que suffisamment de pilotes partiraient volontairement pour éviter d'éventuels licenciements. (Reportage d'Allison Lampert à Montréal et de Rajesh Kumar Singh à Chicago ; Rédaction de Mark Porter)