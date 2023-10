Le ministère américain de la Justice se rend à un procès mardi pour demander à un juge fédéral de bloquer l'acquisition par JetBlue Airways du transporteur à bas prix Spirit Airlines, prévue pour un montant de 3,8 milliards de dollars.

Ce procès devant le tribunal fédéral de Boston s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'administration du président Joe Biden pour préserver la concurrence entre les compagnies aériennes les moins chères et faire en sorte que les voyages en avion restent abordables pour un plus grand nombre de consommateurs américains.

Le procès se déroulera sans jury pendant environ trois semaines devant le juge de district William Young. Lors d'une audience en mars, M. Young a déclaré qu'il se sentait "obligé" d'essayer de rendre sa décision avant la fin de l'année.

Une fusion entre JetBlue et Spirit, respectivement sixième et septième transporteurs américains, constituerait le premier grand regroupement de compagnies aériennes américaines depuis qu'Alaska Airlines a racheté Virgin America en 2016.

Le secteur est dominé par quatre transporteurs américains - United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines et Southwest - qui contrôlent 80 % du marché intérieur à la suite d'une série de fusions aériennes antérieures, a déclaré le ministère de la Justice.

JetBlue a qualifié l'accord de favorable aux consommateurs et a cherché à apaiser les inquiétudes des régulateurs américains en matière d'antitrust en acceptant de vendre les portes d'embarquement et les créneaux horaires de Spirit dans certains aéroports de New York, Boston, Newark et Fort Lauderdale.

Mais le ministère de la justice a déclaré que ces cessions n'étaient pas suffisantes et, dans une action en justice intentée en mars, il a affirmé que la nouvelle compagnie aérienne nuirait aux consommateurs en augmentant les tarifs et en réduisant le choix sur les liaisons nationales.

Le ministère poursuit l'entreprise aux côtés des procureurs généraux démocrates de six États et du district de Columbia. Ils qualifient Spirit de "compagnie aérienne perturbatrice et innovante" dont le modèle à bas prix et sans fioritures a imposé des baisses de prix à l'ensemble du secteur.

Selon le ministère de la justice, la fusion éliminerait la pression exercée par les grandes compagnies aériennes, dont JetBlue, pour qu'elles baissent leurs tarifs face à la concurrence de Spirit, et coûterait aux consommateurs plus de 2 milliards de dollars par an en tarifs plus élevés.

"La transaction promet de remplacer Spirit par une compagnie aérienne à coûts plus élevés qui offre moins de sièges, pratique des tarifs plus élevés et est moins susceptible de contrarier les prix plus élevés des autres compagnies aériennes", a déclaré le ministère dans un document déposé auprès du tribunal avant le procès.

Les compagnies aériennes rétorquent qu'en autorisant la transaction, JetBlue renforcerait sa réputation de longue date de perturbateur du marché.

JetBlue deviendrait la cinquième compagnie aérienne du pays, mais ses avocats affirment qu'elle ne détiendrait encore que moins de 10 % du marché national.

JetBlue a déclaré dans un communiqué que "notre association avec Spirit est la meilleure occasion de perturber le secteur en augmentant la concurrence et le choix, en créant un challenger national à bas prix, attendu depuis longtemps, face aux quatre grandes compagnies aériennes dominantes".

L'affaire du ministère s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large de l'administration Biden visant à renforcer de manière agressive l'application de la législation antitrust, initiative qui a donné des résultats mitigés devant les tribunaux.

JetBlue a déjà fait l'objet de l'une de ses premières affaires, un autre juge de Boston, Leo Sorokin, s'étant rangé en mai du côté du gouvernement en estimant que le partenariat de JetBlue avec American Airlines dans le nord-est des États-Unis était contraire à la législation antitrust.

JetBlue a ensuite décidé de mettre fin à l'alliance. American Airlines a fait appel de la décision de M. Sorokin.