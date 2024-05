Spirit Airlines, Inc. propose des voyages abordables à des clients soucieux de leur budget. La flotte de la compagnie, entièrement composée d'Airbus, est l'une des plus économes en carburant des États-Unis. Elle dessert environ 93 destinations dans 15 pays à travers les États-Unis, l'Amérique latine et les Caraïbes. Son modèle d'entreprise de transporteur à très bas prix (ULCC) lui permet d'être compétitive principalement en offrant aux invités des tarifs de base dégroupés qui suppriment les éléments traditionnellement inclus dans le prix d'un billet d'avion. Elle propose des options de voyage personnalisables à partir d'un tarif dégroupé. Cela permet à ses clients de ne payer que pour les options qu'ils choisissent, comme les bagages, l'attribution des sièges, les rafraîchissements et le Wi-Fi - ce que la société appelle A La Smarte. La société gère le Spirit Saver$ Club, un programme de fidélisation par abonnement qui permet aux membres d'accéder à des tarifs inédits et très bas, ainsi qu'à des prix réduits sur les bagages et les sièges, à un embarquement plus rapide et à la sécurité. Elle gère également le programme de fidélité Free Spirit.

Secteur Compagnies aériennes