Spirit Airlines, Inc. est une compagnie aérienne commerciale qui assure le transport aérien de passagers. La société dessert environ 92 destinations dans 16 pays des États-Unis, d'Amérique latine et des Caraïbes, et s'adresse principalement aux voyageurs d'agrément et à ceux qui souhaitent rendre visite à des amis et à des parents. Elle se concentre sur les voyageurs soucieux du rapport qualité-prix qui paient eux-mêmes leur voyage et fait jouer la concurrence en fonction du prix total. La société propose des tarifs de base dégroupés avec une gamme de services optionnels. Elle permet aux passagers d'économiser en ne payant que les options qu'ils choisissent, telles que les bagages enregistrés et les bagages à main, la fidélité sans fil (Wi-Fi), l'attribution anticipée des sièges, l'embarquement prioritaire et les rafraîchissements. Elle possède une flotte d'environ 194 appareils de la famille Airbus A320. Elle exploite également le Spirit Saver$ Club, un programme de fidélisation par abonnement qui permet aux membres d'avoir accès à des tarifs bas non publiés ainsi qu'à des prix réduits sur les bagages, des offres sur les hôtels, les voitures de location et d'autres nécessités de voyage.

Secteur Compagnies aériennes