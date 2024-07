Spirit Airlines : Johnson & Johnson, Omnicom, VF Corporation... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street -

Eli Lilly

Eli Lilly est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après que son concurrent suisse Roche a annoncé des résultats positifs de phase I pour son produit GLP-1 CT-996 pour le traitement des personnes souffrant d'obésité Après quatre semaines de traitement, le candidat médicament a démontré une perte de poids cliniquement significative de 7,3 % (contre 1,2% dans le groupe placebo. Lilly commercialise la molécule anti-obésité tirzepatide sous les noms de Mounjaro et de Zepbound : elle a déjà pour concurrent dans ce secteur le Danois Novo Nordisk.



Johnson & Johnson

Johnson & Johnson a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre : le laboratoire américain affiche un chiffre d'affaires en croissance de 4,3% à 22,4 milliards de dollars, et un bénéfice par action ajusté en hausse de 10,2% à 2,82 dollars. Le consensus s'élevait à 2,68 dollars. Le président et CEO Joaquin Duato attribue la vigueur des ventes au focus de son groupe sur l'innovation. Il fonde de grands espoirs sur le Tremfya IBD et le Rybrevant, deux produits du pipeline appelés à franchir prochainement plusieurs étapes règlementaires.



Omnicom

Le groupe américain de communication Omnicom a dégagé, au titre de son deuxième trimestre fiscal, un bénéfice ajusté par action de 1,95 dollar, là où le consensus visait 1,93 dollar après 1,81 dollar, un an plus tôt. Le bénéfice net s'élève à 328 millions de dollars tandis que l'Ebita ajusté s'est établi à 590 millions de dollars, soit une marge de 15,3%. Ses revenus sur la période ont atteint 3,85 milliards de dollars, contre 3,61 milliards de dollars il y a un an. Ils dépassent de 1% le consensus. La firme new-yorkaise a fait état d'une croissance organique de 5,2%.



Spirit Airlines

Spirit Airlines est attendu en baisse de plus de 6% en pré-marché à Wall Street après avoir abaissé ses perspectives de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, à quelque 1,28 milliard de dollars contre une fourchette attendue entre 1,32 et 1,34 milliard. La compagnie aérienne américaine à bas coûts invoque des revenus hors-billets inférieurs aux prévisions, dans un contexte d'augmentation des capacités du secteur, qui accentue la pression sur les prix. Spirit attend des revenus hors billets par segment de passagers vers 64 dollars sur le trimestre, plusieurs dollars sous les prévisions.



VF Corporation

EssilorLuxottica et VF Corporation, propriétaire notamment des marques Vans et The North Face, ont annoncé la signature d'un accord en vue de l'acquisition par le premier de la marque Supreme pour un montant total de 1,5 milliard de dollars comptants. Supreme exerce ses activités principalement en ligne et opère un réseau de 17 magasins aux États-Unis, en Asie et en Europe. La cession de Supreme devrait avoir un effet dilutif sur le bénéfice par action de VF pour l'exercice 2025.