Un juge fédéral a bloqué mardi le projet d'acquisition par JetBlue Airways de la compagnie aérienne à bas prix Spirit Airlines pour un montant de 3,8 milliards de dollars, après avoir convenu avec le ministère américain de la Justice que cette opération serait anticoncurrentielle.

La décision du juge de district William Young à Boston marque une victoire pour l'administration Biden dans ses efforts pour préserver la concurrence entre les compagnies aériennes à bas prix afin de garantir que les voyages en avion restent abordables pour un plus grand nombre de consommateurs américains.

M. Young a déclaré que le projet de fusion "porte atteinte au principe fondamental de la législation antitrust, qui est de protéger les marchés des États-Unis - et leurs acteurs - contre les atteintes à la concurrence".

"Une entreprise combinée de JetBlue et Spirit après la fusion exercerait probablement une pression concurrentielle plus forte sur les grandes compagnies aériennes du pays", a écrit M. Young. "Dans le même temps, cependant, les consommateurs qui comptent sur le modèle unique de prix bas de Spirit seraient probablement lésés.

Les actions de Spirit ont chuté de 60 % et celles de Jet Blue de 5 % après la décision du juge.

Les compagnies peuvent encore faire appel de la décision. Les compagnies aériennes et le ministère de la justice n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le ministère de la justice, ainsi que les procureurs généraux démocrates de six États et du district de Columbia, avaient fait valoir que l'accord entraînerait une diminution du nombre de vols et une augmentation des prix pour des millions d'Américains.

Selon eux, permettre à JetBlue d'absorber Spirit, sa rivale à bas prix et sans fioritures, "mettrait fin à une source vitale de perturbation de la concurrence à bas prix sur plus de 375 itinéraires", causant un préjudice net de près d'un milliard de dollars par an pour les consommateurs.

Spirit a été le premier transporteur intérieur américain à permettre aux passagers de choisir les éléments de leurs vols pour lesquels ils paient, tels que les bagages enregistrés et les services de restauration et de boisson. Son modèle a poussé les compagnies aériennes concurrentes à réduire leurs prix, selon le ministère de la justice.

JetBlue est une compagnie aérienne plus coûteuse que Spirit. Mais elle a toujours maintenu un modèle de coûts bas par rapport aux grandes compagnies aériennes et a pu, de la même manière, faire pression sur les grandes compagnies pour qu'elles réduisent leurs prix lorsqu'elle s'engage sur une nouvelle route.

Bien que le ministère de la justice ait noté que la concurrence historique de JetBlue sur les prix a profité aux consommateurs, il a déclaré que la compagnie aérienne "serait davantage incitée à se comporter comme une compagnie aérienne traditionnelle à tarifs et à coûts plus élevés après l'acquisition de Spirit".

Il a ajouté que l'analyse interne de JetBlue prévoyait que ses tarifs augmenteraient de 30 % une fois que Spirit ne serait plus un concurrent sur les itinéraires que les deux compagnies empruntent actuellement.

Les avocats de JetBlue ont fait valoir qu'il s'agissait d'une contestation "malavisée" d'une fusion entre les sixième et septième plus grandes compagnies aériennes du pays, qui contrôlent ensemble moins de 8 % d'un marché intérieur dominé par quatre grandes compagnies aériennes.

Ces quatre compagnies américaines - United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines et Southwest Airlines - contrôlent 80 % du marché à la suite d'une série de fusions de compagnies aériennes approuvées par le gouvernement fédéral.

Dans sa plaidoirie finale du 5 décembre, l'avocat de JetBlue, Ryan Shores, a déclaré que la fusion proposée était favorable aux consommateurs et qu'elle était essentielle pour permettre à JetBlue de devenir un "défi national viable et perturbateur pour les compagnies aériennes dominantes du secteur".

JetBlue avait tenté de répondre aux préoccupations des autorités de régulation américaines en acceptant de céder des portes d'embarquement et des créneaux horaires dans les principaux aéroports de New York, Boston, Newark (New Jersey) et Fort Lauderdale (Floride).

Les avocats des compagnies ont déclaré que, contrairement aux plus grandes compagnies aériennes qui prospèrent à la suite des perturbations du secteur liées à la pandémie de COVID-19, JetBlue et Spirit ont été confrontées à d'importantes difficultés financières qui les empêcheraient d'affronter les plus grandes compagnies aériennes par leurs propres moyens.

L'affaire du ministère s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large de l'administration Biden visant à renforcer de manière agressive l'application de la législation antitrust, initiative qui a donné des résultats mitigés devant les tribunaux.

JetBlue était déjà au centre de l'une de ses premières affaires, un autre juge de Boston, Leo Sorokin, s'étant rangé en mai du côté du gouvernement en estimant que le partenariat de JetBlue avec American Airlines dans le nord-est des États-Unis était contraire à la législation antitrust.

JetBlue a ensuite décidé de mettre fin à l'alliance. American Airlines a fait appel de la décision de M. Sorokin. (Reportage de Nate Raymond à Boston et de David Shepardson à Washington, D.C. ; rédaction d'Alexia Garamfalvi et d'Anna Driver)