Spirit Realty Capital, Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT) en location nette gérée en interne. Les fonctions internes de la société comprennent les acquisitions, la recherche de crédit, la gestion d'actifs, la gestion de portefeuille, la recherche immobilière, le service juridique, la finance et la comptabilité. L'objectif de la société est de maximiser la valeur pour les actionnaires en fournissant un flux croissant de bénéfices et de dividendes générés par des biens immobiliers commerciaux diversifiés et de haute qualité. Elle investit principalement dans des actifs immobiliers à locataire unique, essentiels sur le plan opérationnel, dans l'ensemble des États-Unis, qui sont loués à long terme, sur une base triple net, à des locataires de qualité exerçant leurs activités dans les secteurs de la vente au détail, de l'industrie et dans certains autres secteurs d'activité. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de Spirit Realty, L.P. (la société d'exploitation) et de ses filiales. Le portefeuille immobilier de la société se compose d'environ 2 115 propriétés commerciales, industrielles et autres dans 49 États, louées à 351 locataires opérant dans 34 secteurs d'activité.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial