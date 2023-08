Splash Beverage Group, Inc. (SBG), anciennement Canfield Medical Supply, Inc. est spécialisée dans la fabrication, la distribution, la vente et le marketing de diverses boissons à travers plusieurs canaux. SBG opère dans les segments des boissons alcoolisées et non alcoolisées. La société exploite également sa propre plateforme de distribution de commerce électronique verticalement intégrée, d'entreprise à entreprise et d'entreprise à consommateur, appelée Qplash. Les marques de SBG comprennent TapouT, SALT, Copa di Vino et Pulpoloco Sangria. TapouT est une boisson sportive isotonique d'hydratation et de récupération. La société produit, commercialise, vend et distribue trois boissons pour sportifs : TapouT Performance, TapouT Elite et TapouT Energy. SALT est une tequila blanco agave aromatisée naturellement, qui est proposée en saveurs d'agrumes, de baies et de chocolat. Copa di Vino est un producteur de vin au verre aux États-Unis. SBG propose sept cépages de vin : Pinot Grigio, Riesling, Merlot, Chardonnay, Zinfandel blanc, Moscato et Cabernet Sauvignon.

Secteur Distillateurs et caves à vin