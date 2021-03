Splunk Inc. : Un mouvement de repli affirmé 19/03/2021 | 10:42 vente En cours

Cours d'entrée : 134.91$ | Objectif : 116$ | Stop : 147.7$ | Potentiel : 14.02% La configuration technique du titre Splunk Inc. laisse entrevoir un prolongement de la tendance de fond baissière.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 116 $. Synthèse D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 128.63 USD en données hebdomadaires.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 131.03 USD.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse au cours des derniers mois.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Logiciels - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SPLUNK INC. -21.22% 22 403 MICROSOFT CORPORATION 6.57% 1 770 988 SEA LIMITED 6.13% 118 430 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, .. -6.23% 102 161 ATLASSIAN CORPORATION PLC -6.24% 59 170 DASSAULT SYSTÈMES SE 5.90% 54 418 PALANTIR TECHNOLOGIES INC. 1.83% 48 819 CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.. -9.09% 36 096 SYNOPSYS INC. -9.12% 35 788 AMADEUS IT GROUP, S.A. 4.10% 33 217 UNITY SOFTWARE INC. -33.75% 30 478

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2021 2 163 M - 1 818 M Résultat net 2021 -949 M - -797 M Dette nette 2021 376 M - 316 M PER 2021 -23,0x Rendement 2021 - Capitalisation 21 645 M 21 645 M 18 193 M VE / CA 2021 10,2x VE / CA 2022 8,67x Nbr Employés 6 000 Flottant 99,8% Prochain événement sur SPLUNK INC. 17/05/21 RSA Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 39 Objectif de cours Moyen 193,79 $ Dernier Cours de Cloture 133,84 $ Ecart / Objectif Haut 98,0% Ecart / Objectif Moyen 44,8% Ecart / Objectif Bas 4,60% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Douglas Merritt President, Chief Executive Officer & Director Jason E. Child Chief Financial Officer & Senior Vice President Graham Vivian Smith Chairman Timothy Tully Chief Technology Officer & Senior Vice President John G. Connors Lead Independent Director