Splunk Inc. est spécialisé dans le développement et la commercialisation de solutions logicielles. Le groupe propose une activité de collecte et d'indexation des données en temps réel permettant de générer des graphiques, des rapports, des tableaux de bord, etc. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de licences de logiciels (43,6%) : logiciels de gestion des systèmes d'information, des applications, des bases de données, etc. ; - prestations de maintenance (31,6%) ; - prestations de services cloud (24,8%).

Secteur Logiciels