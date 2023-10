(Alliance News) - Smarttech247 Group PLC a déclaré lundi qu'il collaborait avec Splunk Inc, société de cybersécurité et d'observabilité basée à San Francisco, afin d'aider les organisations à devenir plus résilientes sur le plan numérique.

Smarttech247, fournisseur de services de cybersécurité basés à Cork et renforcés par l'intelligence artificielle, a déclaré : "Smarttech247 s'appuie sur Splunk Inc. pour aider les organisations à devenir plus résilientes numériquement : "Smarttech247 tire parti de l'outil d'observabilité essentiel de Splunk pour améliorer l'expérience globale du client, en permettant à la plateforme de détection et de réponse gérée d'exploiter les données et de parvenir à une détection et à une réponse rapides".

Raluca Saceanu, directeur général de Smarttech, a commenté : "Nous sommes ravis de nous associer à Splunk. Cette collaboration met à profit nos capacités VisionX MDR aux côtés des solutions de Splunk, amplifiant ainsi notre capacité à lutter de manière proactive contre les cyber-menaces dynamiques. Nous pensons que cette alliance stratégique recèle un immense potentiel pour redéfinir les normes de l'industrie et fournir à nos clients une efficacité inégalée en matière de sécurité."

Les actions de Smarttech247 ont augmenté de 4,1 % à 32,80 pence chacune lundi matin à Londres.

