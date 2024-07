Spok Holdings, Inc. par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % Spok, Inc. se consacre aux communications dans le domaine de la santé. L'entreprise propose un ensemble de solutions de communication et de collaboration cliniques unifiées qui comprennent des applications de centre d'appel, des alertes et des notifications cliniques, des services de messagerie sans fil unidirectionnels et bidirectionnels avancés, des communications mobiles et des solutions de sécurité publique. Elle propose ses services et ses produits à trois segments de marché : les soins de santé, les administrations publiques et les grandes entreprises. Sa messagerie unidirectionnelle consiste en des services de messagerie numérique et alphanumérique. Ses services de messagerie bidirectionnelle permettent aux abonnés d'envoyer et de recevoir des messages vers et depuis d'autres appareils de messagerie sans fil, notamment des pagers, des assistants numériques personnels et des ordinateurs personnels. La société propose également une messagerie vocale, des messages d'accueil personnalisés, le stockage et la récupération de messages, ainsi qu'une protection contre la perte d'équipement et/ou la maintenance aux abonnés des services de messagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle.