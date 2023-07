Sportking India Limited est une entreprise textile basée en Inde. Elle fabrique des fils de coton, de coton-polyester et d'acrylique sous forme grise et teintée. Elle dispose d'une capacité installée de plus de 204 600 broches. Ses installations de production sont situées à Ludhiana et Bathinda, au Pendjab. La société est présente au Bangladesh, en Corée, au Maroc, à Hong Kong et à Macao, entre autres.

Secteur Textiles et Cuirs