Sportradar Group AG est un fournisseur de plateformes technologiques basé en Suisse. La société propose une plateforme qui permet l'engagement dans le sport, et est le premier fournisseur de solutions interentreprises (B2B) pour l'industrie mondiale des paris sportifs. Elle propose des données sportives intégrées et des plates-formes technologiques qui simplifient les opérations de ses clients, leur permettent de gagner en efficacité et améliorent l'expérience des supporters. Les solutions logicielles de la société couvrent la chaîne de valeur des paris sportifs, depuis la génération de trafic et la technologie publicitaire jusqu'à la collecte, le traitement et l'extrapolation des données et des cotes, en passant par les solutions de visualisation, la gestion des risques et les services de plateforme.

Secteur Logiciels