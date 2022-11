Sportradar: forte hausse du chiffre d'affaires au troisième trimestre

Zurich (awp) - L'agrégateur de données sportives Sportradar a vu son chiffre d'affaires bondir au troisième trimestre de l'exercice en cours. La marge Ebitda s'est légèrement améliorée et l'entreprise précise ses objectifs pour l'exercice en cours.

Entre juillet et septembre, le chiffre d'affaires de Sportradar a bondi de 31% à 178,8 millions d'euros, écrit l'entreprise mercredi dans un communiqué. Le résultats d'exploitation Ebitda ajusté a progressé de 75% à 36,5 millions, pour une marge afférente de 20%, contre 15% sur la même période un an plus tôt.

L'activité paris a contribué au chiffre d'affaires à hauteur de 56% au chiffre d'affaires, en progression de 28% à 100,9 millions d'euros. La division audiovisuel a crû de 14% à 33,1 millions et la division Etats-Unis de 61% à 31,6 millions.

Par conséquent, la société saint-galloise cotée au Nasdaq relève son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, qui devrait s'inscrire dans une fourchette entre 718 et 723 millions d'euros, contre entre 695 et 715 millions jusque-là, ce qui correspond à une hausse du chiffre d'affaires de 17 à 18%.

En ce qui concerne l'Ebitda ajusté, l'entreprise estime qu'il s'inscrira dans une fourchette entre 124 et 127 millions d'euros, contre entre 123 et 133 millions précédemment. La marge Ebitda est attendue entre 17 et 18%.

rq/jh