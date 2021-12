Zurich (awp) - Le fournisseur de données sportives récemment coté au Nasdaq Sportradar vise une expansion aux Etats-Unis. Son directeur général Carsten Koerl a relevé dans une interview à Finanz und Wirtschaft que le mix de sports est différent dans ce pays, à peu près aussi grand que l'Union européenne, avec le même pouvoir d'achat, mais avec quatre sortes de sport seulement.

A long terme il est judicieux de collaborer avec les quatre ligues sportives américaines, cela constituera un moteur pour les paris. En Europe, les deux ligues de football entrent en ligne de compte ainsi que, peut-être, le hockey sur glace ou le basketball, qui sont nettement plus diversifiés.

Pour M. Koerl, les Etats-Unis sont le marché le plus important. Ce marché est celui qui croît le plus fortement actuellement. Selon des estimations, le marché américain des paris sportifs atteindra dans dix ans une taille d'environ 40 milliards de dollars. Le CEO de Sportradar est plus prudent et parle lui de 23 milliards.

Inde et Chine sont intéressants

A propos des marchés émergents, M. Koerl a relevé qu'il se passe beaucoup de choses en Inde et Sportradar y investit dans le cricket, seul sport qui peut selon lui être pris en compte dans ce pays. La Chine deviendra elle aussi un marché important si le gouvernement décide d'y autoriser les paris sportifs. A cet effet, une co-entreprise a été fondée avec l'ancien basketteur professionnel Yao Ming. Si l'Inde ou la Chine ouvraient leur marché, ce serait un énorme multiplicateur.

Sportradar est cotée au Nasdaq depuis septembre dernier. Depuis l'IPO, où il avait clôturé à 25,05 dollars (1er cours à 27 dollars) le cours de l'action a perdu près d'un tiers. "Il nous faut vivre avec cela", a déclaré M. Koerl.

