Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. est un détaillant d'articles de sport de plein air. La société possède des magasins spécialisés dans les activités de plein air dans l'ouest des États-Unis et en Alaska. Les magasins de la société sont organisés en six rayons : camping, vêtements, pêche, chaussures, chasse et tir, et optique, électronique, accessoires et autres. Le rayon camping propose des sacs à dos, des articles de première nécessité, des canoës et des kayaks, des glacières, du matériel de cuisine de plein air, des sacs de couchage, des tentes et des outils. Son département vêtements propose des vêtements de camouflage, des vestes, des chapeaux, des vêtements d'extérieur, des vêtements de sport, des équipements techniques et des vêtements de travail. Les rayons pêche proposent des appâts, de l'électronique, des cannes à pêche, des articles de flottaison, de la pêche à la mouche, des lignes, des leurres, des moulinets, du matériel de pêche et des petites embarcations. Les rayons chaussures proposent des chaussures de randonnée, des chaussettes, des sandales de sport, des chaussures techniques, des chaussures de trail, des chaussures décontractées, des cuissardes et des bottes de travail. Les rayons optique, électronique, accessoires et autres proposent des articles cadeaux, des couteaux, des éclairages, des optiques, des radios bidirectionnelles et bien d'autres choses encore.

Secteur Détaillants autres spécialités