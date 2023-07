Sportsoul Co Ltd est une entreprise chinoise spécialisée dans la recherche, le développement, la conception, la production et la vente d'équipements sportifs récréatifs et d'équipements de fitness. Les équipements de sports récréatifs comprennent différents types de trampolines et d'autres équipements de sports récréatifs. Les équipements de remise en forme comprennent les équipements de remise en forme aérobie et les équipements de remise en forme électrique, notamment les tapis roulants, les machines elliptiques, les vélos d'appartement, les machines d'entraînement complet et les supports d'haltères, entre autres. La société possède des marques telles que SKYWALKER et TECHPLUS. Les produits de la société sont exportés vers les États-Unis, le Canada, la France, les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni, le Danemark et d'autres pays.

Secteur Produits de récréation