Spotify Technology S.A. : Un repli dans des volumes importants 08/03/2021 | 16:48 vente En cours

Cours d'entrée : 271.23$ | Objectif : 201$ | Stop : 321.5$ | Potentiel : 25.89% Le sens baissier est toujours privilégié sur le titre Spotify Technology S.A. avec l'augmentation des volumes et de la volatilité constatées au cours des dernières séances.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 201 $. Synthèse La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 233.89 USD.

Points faibles La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Sous-secteur Services Internet - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. -12.61% 52 305 TENCENT HOLDINGS LIMITED 13.92% 832 857 NETFLIX, INC. -4.50% 228 707 PROSUS N.V. 7.36% 182 656 AIRBNB, INC. 22.49% 107 748 UBER TECHNOLOGIES, INC. 8.90% 103 203 NASPERS LIMITED 19.09% 97 905 DOORDASH, INC. 6.12% 48 695 TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT.. 35.91% 43 867 PINTEREST, INC. 3.40% 42 827 BILIBILI INC. 38.64% 41 822

Données financières EUR USD CA 2021 9 405 M 11 142 M - Résultat net 2021 -289 M -343 M - Tréso. nette 2021 1 665 M 1 973 M - PER 2021 -131x Rendement 2021 - Capitalisation 41 465 M 49 138 M - VE / CA 2021 4,23x VE / CA 2022 3,51x Nbr Employés 5 584 Flottant 68,7% Prochain événement sur SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. 21/04/21 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 29 Objectif de cours Moyen 257,82 € Dernier Cours de Cloture 217,99 € Ecart / Objectif Haut 63,1% Ecart / Objectif Moyen 18,3% Ecart / Objectif Bas -42,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Daniel Ek Chairman & Chief Executive Officer Paul Aaron Vogel Chief Financial Officer Stig Gustav Victor Söderström Chief Research & Development Officer Martin Lorentzon Independent Director Cristina Stenbeck Independent Director