Spotify Technology S.A. : Truist Securities maintient sa recommandation à l'achat

Spotify Technology SA est une société luxembourgeoise qui offre des services de diffusion de musique numérique en continu. L'entreprise permet aux utilisateurs de découvrir de nouvelles sorties, notamment les derniers singles et albums ; des listes de lecture, qui comprennent des listes de lecture prêtes à l'emploi composées par des fans de musique et des experts, et plus de millions de chansons afin que les utilisateurs puissent jouer leurs favoris, découvrir de nouveaux titres et construire une collection personnalisée. Les utilisateurs peuvent choisir Spotify Free, qui inclut uniquement la lecture aléatoire, ou Spotify Premium, qui comprend un large éventail de fonctionnalités, telles que la lecture aléatoire, sans publicité, des sauts illimités, l'écoute hors ligne, la lecture de n'importe quelle piste et une qualité audio élevée. La Société opère à travers un certain nombre de filiales, dont Spotify LTD et est présente dans plus de 20 pays.

