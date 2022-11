Les labels de disques britanniques et les plateformes ne sont pas assez rentables pour partager avec les créateurs - CMA

Les inquiétudes soulevées par les artistes musicaux quant à la quantité d'argent qu'ils gagnent grâce au streaming ne sont pas dues au niveau de concentration du marché de l'enregistrement, a déclaré l'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) dans sa conclusion d'une étude indépendante sur le marché du streaming musical.

"Ces préoccupations sont compréhensibles, mais nos conclusions montrent qu'elles ne sont pas le résultat d'une concurrence inefficace ... et une intervention de la CMA ne libérerait pas plus d'argent dans le système qui aiderait les artistes ou les auteurs-compositeurs", a déclaré Sarah Cardell, directrice générale par intérim de la CMA.

Le prix que les plateformes de streaming ont facturé entre 2009 et 2021 a chuté de plus de 20 % en termes réels, a déclaré la CMA, ajoutant que de nombreux services proposaient leurs services gratuitement avec des publicités.

Les plateformes de diffusion de musique en continu ont gagné en popularité ces dernières années, les sites comme Spotify et YouTube Music ayant attiré de nombreux auditeurs pendant la pandémie, lorsque la musique en direct était interrompue.

La CMA a déclaré que l'argent provenant du streaming était partagé plus largement maintenant en raison du nombre croissant d'artistes et de morceaux.

L'étude a également révélé que plus de 60 % des streams concernaient de la musique enregistrée par seulement les 0,4 % d'artistes les plus importants, et que ceux ayant le plus grand nombre de streams gagnaient le plus.