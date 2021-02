Spotify Technology S A : Lancement de Spotify en Corée du Sud

Le premier service mondial de streaming audio par abonnement fait son entrée sur la terre natale de la K-Pop

Spotify (NYSE: SPOT) lance aujourd'hui son service en Corée du Sud, donnant ainsi l'accès aux utilisateurs coréens à plus de 60 millions de titres et plus de 4 milliards de listes de lecture du monde entier. En tant que service de streaming audio par abonnement le plus populaire au monde, Spotify propose une interface parfaitement intuitive, un cadre technologique innovant, la découverte quotidienne de nouvelles musiques et des recommandations algorithmiques personnalisées en fonction des goûts musicaux de chacun. Ce lancement porte à 93 le nombre total de marchés sur lesquels opère Spotify.

En tant que sixième plus grand marché musical au monde*, la Corée du Sud est une étape cruciale dans la stratégie d'expansion mondiale de Spotify. La Corée du Sud fait non seulement partie des marchés les plus numériquement inclusifs au monde, mais elle est également largement reconnue comme un carrefour culturel et musical, notamment avec le phénomène global K-Pop. Depuis que Spotify a lancé la première liste de lecture K-Pop en 2014, la part d'écoute de K-Pop sur la plateforme a augmenté de plus de 2 000%. Avec ce lancement, Spotify projette d'accélérer la croissance de l'intégralité de l'écosystème de streaming musical en Corée, avec des répercussions positives pour les créateurs, les labels, les distributeurs et les fans.

"Nous voulons être toujours présents là où se trouvent les auditeurs et les artistes, et la Corée est un pays incontournable à cet égard", Alex Norström, responsable de l'activité Freemium, Spotify. "Ce lancement présente pour nous l'opportunité considérable de proposer du contenu d'avant-garde et de qualité à des audiences supplémentaires, mais aussi d'aider les artistes coréens locaux à toucher une audience de 320 millions d'utilisateurs Spotify dans le monde. Nous espérons créer davantage d'opportunités pour permettre aux artistes coréens de tous horizons musicaux d'être découverts par un public mondial."

Spotify personnalise l'expérience musicale pour chaque marché. Dans le cadre de ce nouveau lancement, Spotify propose un éventail de nouvelles listes de lecture élaborées exclusivement pour la Corée du Sud. Ces listes de lecture se composent de musiques choisies avec soin par notre équipe d'experts en musique coréenne, couvrant l'ensemble des genres les plus populaires, notamment:

Ces nouvelles listes de lecture viennent étoffer le hub K-Pop de Spotify, qui englobe une grande variété de musique coréenne (K-pop, Hip Hop, Indie, OST, R&B, ...), ainsi que "RADAR Korea", une liste proposée de nouveautés coréennes qui s'inscrit dans le programme mondial d'artistes émergents de Spotify. Le hub est proposé dans plus de 72 pays, notamment en Russie, en Inde, au Brésil et aux Émirats arabes unis.

En Corée, les nouveaux auditeurs peuvent essayer gratuitement Spotify Premium pendant 7 jours sur leur téléphone portable sans informations de carte de crédit, et pendant un total de 3 mois avec des informations de carte de crédit, en souscrivant avant la fin de juin 2021. Spotify est disponible sur un large éventail de dispositifs et intégrations d'application, notamment Instagram, Facebook, Samsung mobile et TV, LG TV, Microsoft Xbox, Bose et autres.

L'application Spotify est téléchargeable en versions Premium Individuel et Duo. Pour écouter de la musique comme vous le souhaitez, téléchargez l'application Spotify sur via les boutiques Android ou iOS, ou rendez-vous sur www.spotify.com/kr-ko/.

