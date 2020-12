Spotify Technology S A : Lancement de Spotify en Corée du Sud au premier semestre 2021

Spotify (NYSE: SPOT) a annoncé aujourd’hui le lancement de son service en Corée du Sud au premier semestre 2021. Le service de streaming audio par abonnement le plus populaire au monde permettra aux auditeurs coréens d’accéder à plus de 60 millions de titres et à plus de 4 milliards de listes de lecture. Le lancement permettra à des artistes coréens d'atteindre leurs amateurs de musique locaux, ainsi que les 320 millions d’auditeurs de Spotify sur toute la planète. Il permettra aussi de connecter les auditeurs en Corée avec des artistes et de la musique du monde entier.

La Corée du Sud, qui est l’un des grands marchés de la musique qui se développent le plus rapidement dans le monde* et le sixième plus important marché de la musique à l’échelle mondiale**, est essentielle pour Spotify dans sa mission de donner à un million d’artistes créatifs la possibilité de vivre de leur art et à des milliards de fans la possibilité d’en profiter et de s’en inspirer. Spotify souhaite contribuer à l’accélération de la croissance de tout l’écosystème coréen du streaming musical, au bénéfice des artistes, des maisons de disques, des distributeurs et des fans.

« Nous nous réjouissons de notre lancement prochain en Corée du Sud, un marché reconnu comme un épicentre pour la musique, la culture et l’innovation technologique », a déclaré Alex Norström, directeur commercial de Spotify Freemium. « Spotify est un partenaire de l’industrie coréenne de la musique depuis de nombreuses années. Nous sommes fiers d’avoir fait partie de l’aventure mondiale de la K-pop, mettant en valeur ce genre musical sur notre plateforme et permettant de le découvrir partout dans le monde, de l’Asie aux États-Unis en passant par l’Amérique du Sud, l’Europe et le Moyen-Orient. Nous nous réjouissons de collaborer avec nos partenaires locaux très appréciés pour révéler davantage d’artistes coréens, et pour les connecter avec des fans en Corée du Sud et partout sur la planète. »

Depuis que Spotify a lancé sa première liste de lecture de K-Pop en 2014, les auditeurs ont écouté plus de 180 milliards de minutes de ce genre musical et ajouté des titres de K-Pop à plus de 120 millions de listes de lecture Spotify. La part d’écoute de K-Pop a augmenté de plus de 2 000 % au cours des six dernières années. Aujourd’hui, la plateforme pour le genre K-Pop de Spotify comprend un large éventail de musique coréenne, dont les genres K-pop, Hip Hop, Indie, OST, R&B et bien d’autres, ainsi que ‘RADAR Korea’, une liste de lecture révélant de récentes découvertes de la musique coréenne et une partie du programme mondial de Spotify pour les artistes émergents. La plateforme est localisée dans plus de 64 pays, dont la Russie, l’Inde, le Brésil et les Émirats arabes unis.

* D’après l’IFPI (https://www.ifpi.org/ifpi-global-music-report-2019/)

** D’après l’IFPI (https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2020/07/Global_Music_Report-the_Industry_in_2019-en.pdf)

À propos de Spotify Technology S.A.

Spotify a transformé l'écoute musicale pour toujours au moment de son lancement en 2008. Notre mission consiste à libérer le potentiel de la créativité humaine en donnant à un million d’artistes créatifs la possibilité de vivre de leur art et à des milliards de fans la possibilité d’en profiter et d’être inspirés par ces créateurs.

Aujourd’hui, avec plus de 60 millions de titres et plus de 4 milliards de listes de lecture, nous sommes le service de streaming audio par abonnement le plus populaire au monde, et notre communauté compte plus de 320 millions d'utilisateurs sur 92 marchés.

Nous utilisons nos sites Investors et For the Record ainsi que d'autres réseaux sociaux répertoriés dans l'onglet "Resources – Social Media" de notre site Investors pour communiquer des informations relatives à la société. Pour plus d'informations, obtenir des images ou contacter notre service presse, rendez-vous sur https://newsroom.spotify.com/.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201218005202/fr/