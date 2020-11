Spotify Technology S A : annonce l'acquisition stratégique du chef de file de la technologie Podcast, Megaphone

Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT), le service d'abonnement en streaming audio le plus populaire au monde, a annoncé aujourd'hui que la société avait conclu un accord définitif visant l'acquisition de Megaphone, l'une des plateformes de publicité et d'édition de podcasts les plus novatrices au monde. Ensemble, Spotify et Megaphone aideront les publicitaires et éditeurs à réaliser le plein potentiel des podcasts. Les deux sociétés y parviendront via la puissance de Megaphone Targeted Marketplace et en mettant, pour la première fois, à disposition d'éditeurs de podcasts tiers la plateforme Streaming Ad Insertion.

Avec cette acquisition, Spotify continue de progresser vers son objectif -devenir la première plateforme audio au monde. La société se concentre sur l'accroissement de la monétisation des contenus audio dans toute l'industrie. L'acquisition fait suite au lancement par Spotify de Streaming Ad Insertion, une technologie novatrice de podcast publicitaire qui offre la familiarité et la qualité des publicités traditionnelles de podcasts, avec la précision et la transparence du marketing numérique moderne.

Les publicitaires pourront désormais activer les podcasts originaux exclusifs de Spotify tout en mettant à l'échelle la portée de Targeted Marketplace de Megaphone. Pour les éditeurs de podcasts, cette acquisition permettra de libérer des outils novateurs qui les aideront à gagner davantage: notamment via la possibilité de choisir de monétiser leur contenu pour correspondre aux goûts de leurs auditeurs, grâce à une demande encore plus forte de la part des publicitaires. Suite à la clôture de la transaction, Spotify mettra rapidement Streaming Ad Insertion à la disposition de tous les éditeurs de podcasts sur Megaphone. C'est la première fois que cette technologie est mise à la disposition de tiers. Grâce à Streaming Ad Insertion, les éditeurs de podcasts seront en mesure d'offrir des publics de podcasts plus intéressants aux publicitaires, sur la base d'impressions publicitaires confirmées.

"Nous entamons à peine les tous premiers chapitres de l'histoire de l'industrie du streaming audio, mais il est bien clair que son potentiel est considérable," a déclaré Dawn Ostroff, Reponsable en chef du Contenu et de la Publicité chez Spotify. "Nous sommes impatients que Megaphone rejoigne Spotify dans sa mission visant à accélérer la monétisation plus intelligente des podcasts pour les publicitaires et éditeurs de podcasts, alimentée par un public adapté et une technologie de pointe."

"Nous sommes incroyablement enthousiastes à l'idée de rejoindre Spotify pour contribuer à faire progresser le podcast en tant que support destiné aux éditeurs comme aux publicitaires," a déclaré Brendan Monaghan, PDG de Megaphone. "Nous estimons que la valeur commune de Megaphone et Spotify dans le domaine de l'innovation favorisera le développement de l'écosystème dans le monde entier," a-t-il poursuivi.

La finalisation de cette transaction est sujette aux approbations réglementaires habituelles.

À propos de Spotify Technology S.A.

Spotify a transformé l'écoute musicale pour toujours au moment de son lancement en 2008. Découvrez, gérez et partagez plus de 60 millions de titres, y compris plus de 1,9 de podcasts, ou passez à Spotify Premium qui vous donnera accès à des fonctionnalités exclusives, notamment une meilleure qualité de son, une écoute à la demande, un mode hors ligne, et à une expérience sans publicité.

Nous sommes actuellement le plus grand service de musique en streaming par abonnement au monde avec une communauté de 320 millions d'utilisateurs, dont 144 millions d'abonnés à Spotify Premium, sur 92 marchés.

Nous utilisons nos sites Investors et For the Record ainsi que d'autres réseaux sociaux répertoriés dans l'onglet "Resources – Social Media" de notre site Investors pour communiquer des informations relatives à la société. Pour plus d'informations et images, et pour contacter notre service presse, rendez-vous sur https://newsroom.spotify.com/.

A propos de Megaphone

Megaphone est une société de technologies de podcasts qui fournit des capacités d'hébergement aux éditeurs et des ventes de publicités ciblées aux partenaires de marque. La plateforme de Megaphone met en relation les podcasteurs d'entreprise et les sociétés médiatiques, en les dotant des meilleurs outils leur permettant d'éditer, de monétiser et de mesurer leur contenu audio. Megaphone Targeted Marketplace (MTM) révolutionne la publicité sur podcast en offrant aux marque une portée vers les auditeurs, une véritable mesure, une exécution efficace et la garantie de la sécurité de marque, jusqu'alors inégalés. Megaphone Creative Solutions (MCS) fournit des services créatifs de bout-en-bout aux publicitaires, en développant des publicités audio révolutionnaires qui cernent l'utilisateur, se traduisant par des résultats.

