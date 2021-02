Spotify Technology S A : annonce l'ajout d'un nouveau membre au sein de son conseil d'administration

Spotify (NYSE : SPOT) a annoncé aujourd’hui que Mona Sutphen rejoindrait le conseil d’administration de Spotify en avril 2021, sous réserve de l’approbation des actionnaires. Mme Sutphen est conseillère en capital investissement et cofondatrice/conseillère de plusieurs startups technologiques. Elle a également été haut fonctionnaire à la Maison-Blanche au cours de l’administration Obama.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210216006067/fr/

Mona Sutphen (Photo: Business Wire)

« Mona a bâti sa carrière dans les secteurs publics et privés, en conseillant des dirigeants en matière de politique intérieure américaine et internationale, de technologie, de macroéconomie et de commerce, de droits de l’Homme... et ce n’est que la partie visible de l’iceberg », a déclaré Daniel Ek, fondateur, PDG et président du conseil d’administration de Spotify. « Mona apportera un nouveau regard extrêmement précieux au conseil d’administration, à l’heure où nous nous efforçons de faire avancer notre stratégie en cette période de changement exceptionnel pour le monde. »

« Je suis très impatiente de rejoindre le conseil d’administration de Spotify », a confié pour sa part Mme Sutphen. « Spotify constitue une force révolutionnaire et un est innovateur impressionnant dans l’industrie audio, qui transforme le paysage des contenus à l’échelle mondiale. Je suis ravie de participer à la poursuite de son évolution et de son expansion. »

Mme Sutphen est actuellement conseillère principale auprès de The Vistria Group, un cabinet de capital investissement basé à Chicago, ainsi que conseillère en capital-risque et cofondatrice de plusieurs startups technologiques. Précédemment, elle a exercé les fonctions d’associée chez Macro Advisory Partners (MAP), où elle était à la tête du cabinet américain de la firme conseillant des sociétés internationales de premier plan sur les risques et opportunités d’un éventail de secteurs, notamment sur la réglementation des plateformes technologiques, les stratégies d’entrée sur les marchés ainsi que sur les dynamiques politiques et les risques réglementaires aux États-Unis, en Chine et en Europe. Avant cela, Mme Sutphen a occupé le poste directrice générale d’UBS AG, où elle a élaboré de nouveaux outils destinés à l’évaluation du risque politique affectant les marchés des capitaux.

De 2009 à 2011, elle a exercé les fonctions de directrice de cabinet adjointe en charge des politiques à la Maison-Blanche sous l’administration du président Barack Obama, où elle a promu le programme politique et réglementaire de l’administration, notamment en matière de politique technologique, et a participé au President's Intelligence Advisory Board (Conseil consultatif du renseignements pour le président) de 2013 à 2016. Mme Sutphen est administratrice indépendante de Pattern Energy, et administratrice de Putnam Mutual Funds. Elle est membre du Council on Foreign Relations, participe aux conseils d’administration de l’International Rescue Committee et de Human Rights First, et elle est administratrice du Mount Holyoke College.

Sa nomination est soumise à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle de Spotify, qui aura lieu le 21 avril 2021.

À propos de Spotify Technology S.A.

Spotify est le service d’abonnement de streaming audio le plus populaire au monde, avec une communauté de plus de 345 millions d’utilisateurs actifs mensuels, et 155 millions d’abonnés Premium. Présente sur 93 marchés et proposant plus de 70 millions de titres dont 2,2 millions de titres de podcast, Spotify révolutionne la manière dont les individus profitent de la musique et des podcasts, ainsi que la manière dont ils y accèdent.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210216006067/fr/