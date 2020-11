Spotify : achète Megaphone, firme de technologie de podcast

10/11/2020 | 17:00

Spotify a annoncé mardi faire l'acquisition de Megaphone, une société de technologie de podcast spécialisée dans l'insertion et l'hébergement d'annonces ciblées.



Megaphone connecte les podcasteurs et les entreprises de médias pour monétiser et mesurer leur contenu audio, précise Spotify. Sa plate-forme dite 'de marché ciblé' permet entre autres de mesurer la portée de l'audience.



Plus tôt dans l'année, Spotify avait lancé sa propre technologie de podcast avec hébergement d'annonces et prévoit de la mettre à la disposition d'éditeurs de podcast tiers.



Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.