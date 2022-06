Spotify : en forte hausse après une note de Wells Fargo

L'action Spotify progresse d'environ 5% mercredi à la Bourse de New York, stimulée par un relèvement de recommandation et d'objectif de cours de Wells Fargo.



Vers 10h00 (heure de New York), l'action gagne 4,8%, alors que le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains - ne prend au même moment que 1,4%.



Dans une note diffusée dans la matinée, Wells Fargo indique avoir relevé son opinion sur le titre à 'pondération en ligne' et avoir porté son objectif de 101 à 124 dollars.



L'intermédiaire souligne que la récente journée d'investisseurs organisée par le géant du streaming audio a mis en lumière un modèle de rentabilité supérieur à ses attentes, une hypothèse qu'il juge crédible au regard de la trajectoire de croissance du nombre d'utilisateurs et son chiffre d'affaires, même si ce développement pourrait se faire aux dépends des marges bénéficiaires.



'Désormais, Spotify va devoir passer à la phase d'exécution afin de nous convaincre d'être plus positifs sur le titre', poursuit-il. 'Nous pourrions nous montrer plus favorables si les marges commençaient véritablement à décoller', prévient l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.