Spotify : nouvelle acquisition dans les podcasts

Spotify a annoncé hier soir l'acquisition de Whooshkaa, une société australienne spécialisée dans les technologies pour la production de podcasts.



La plateforme de Whooshkaa permet aux créateurs et producteurs de podcasts de formater, de diffuser et de monétiser leurs contenus puis d'en suivre l'audience.



Le géant suédois de la musique en ligne précise qu'il compte intégrer les outils mis au point par Whooshkaa au sein de Megaphone, la suite de publicité et d'édition de podcasts qu'il avait rachetée l'an dernier.



Les termes financiers de l'acquisition n'ont pas été dévoilés.



