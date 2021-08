Spotify : programme de rachats d'actions

Spotify Technology annonce son intention de démarrer au troisième trimestre 2021 un programme de rachats d'actions pour jusqu'à un milliard de dollars, dans le cadre de l'autorisation par l'assemblée générale du rachat de jusqu'à 10 millions d'actions ordinaires.



Cette autorisation de rachats expirera au 1er avril 2026. Le calendrier et le nombre réel d'actions rachetées dépendront de multiples facteurs, dont le prix, les conditions générales d'activité et de marché, ainsi que des opportunités d'investissement alternatives.



'Le programme de rachats sera mis en oeuvre conformément à la stratégie d'allocation de capital de l'entreprise, qui continuera d'accorder la priorité à des investissements offensifs pour faire croitre l'activité', précise le numéro un mondial de la musique en ligne.



