Spotify rachète Kinzen, spécialiste de la détection de contenus nuisibles

par Dawn Chmielewski

5 octobre (Reuters) - Le service de streaming audio Spotify Technology a annoncé mercredi le rachat de Kinzen, qui a déjà collaboré avec la plateforme dans la détections de contenus nuisibles.

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Spotify pour lutter contre les contenus préjudiciables sur sa plateforme, après le tollé suscité en début d'année par l'émission "The Joe Rogan Experience", accusée de diffuser des fausses informations sur le COVID-19.

La société Kinzen, basée à Dublin, a commencé à collaborer avec Spotify en 2020, initialement pour assurer l'intégrité des contenus liés aux élections. Depuis lors, son rôle a évolué pour inclure le ciblage de la désinformation et des discours haineux.

"Kinzen offre une gamme d'outils et d'expertise pour nous aider à mieux comprendre le contenu de notre plateforme et les tendances émergentes en matière d'abus", a déclaré Sarah Hoyle, responsable de la confiance et de la sécurité chez Spotify.

Les termes de l'accord n'ont pas été dévoilés.

Au début de l'année, Spotify a déclaré vouloir être plus transparent dans sa détermination des contenus admissibles et inadmissibles. La société a ainsi publié les règles de sa plate-forme pour la première fois en janvier. En juin, elle a formé un Conseil consultatif sur la sécurité afin de fournir des informations sur les contenus nuisibles.

Kinzen fournira des alertes précoces sur les problèmes rencontrés sur les différents marchés, aidant ainsi Spotify à modérer plus efficacement le contenu dans un plus grand nombre de langues. (Reportage Dawn Chmielewski à Los Angeles ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)