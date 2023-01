Spotify : vers la suppression de 6% des effectifs

Spotify a annoncé lundi qu'il prévoyait de supprimer 6% de ses effectifs dans le cadre d'un plan de restructuration destiné à faire face à un contexte économique jugé plus difficile.



Dans un courrier envoyé au géant du streaming audio, Daniel Ek, le directeur général du groupe suédois, justifie sa décision par le besoin de mieux contrôler les coûts alors que les dépenses opérationnelles ont progressé deux fois plus vite que le chiffre d'affaires l'an dernier.



Fin 2021, Spotify comptait 6617 employés



Dans le cadre de cette restructuration, Dawn Ostroff - la directrice des contenus et responsable des recettes publicitaires - a décidé de quitter la société.



Autres changements, Gustav Soderstrom - le directeur du développement de produits - endossera désormais la plus grande partie des métiers liés à l'ingénierie et à la gestion des projets.



Alex Norstrom se verra lui aussi confier davantage de responsabilité en tant que directeur des affaires commerciales.



Cotée à la Bourse de New York, l'action Spotify était attendue en hausse de plus de 4% lundi à l'ouverture de Wall Street suite à ces annonces.



