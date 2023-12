Spotlio AS, anciennement Canopy Holdings AS, est un éditeur de logiciels basé en Norvège. La société propose des solutions technologiques numériques de destination qui redéfinissent la façon dont les voyageurs interagissent avec les centres de villégiature, les parcs et les attractions. La société fournit à ses clients de nouvelles solutions numériques en marque blanche et des services de tarification, favorisant les connexions et améliorant les expériences à l'échelle mondiale.

Secteur Logiciels